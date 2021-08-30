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تفاصيل الاتفاق بين مانشستر ورونالدو.. بند إضافي في عقد الدون

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تفاصيل الاتفاق بين مانشستر ورونالدو.. بند إضافي في عقد الدون تفاصيل الاتفاق بين مانشستر ورونالدو.. بند إضافي في عقد الدون

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كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الاثنين عن تفاصيل الاتفاق بين نادي مانشستر يونايتد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بشأن انتقاله لصفوف العملاق الإنجليزي الذي بدأ معه رحلة التألق على الصعيد الأوروبي.

ونجح رونالدو صباح اليوم الاثنين في اجتيار الكشف الطبي مع ناديه الجديد، والذي خضع له في مدينة لشبونة البرتغالية، ليبدأ اللاعب بذلك ولاية ثانية مع الشياطين الحمر في إنجلترا.

وكان رونالدو لاعباً في صفوف مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات حين انتقل له من صفوف سبورتنج لشبونة عام 2003 وظل معه حتى عام 2009، حين انتقل إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 94 مليون يورو، وتوج في صفوف اليونايتد بأول لقب دوري أبطال أوروبا من ضمن الخمسة التي في جعبة البرتغالي.

وأوضحت «سكاي» الرياضية البريطانية، أن مانشستر يونايتد أنهى الاتفاق مع رونالدو على الشروط الشخصية مع كريستيانو رونالدو.

وأضافت الشبكة أنه من المنتظر أن يوقع رونالدو عقداً لمدة عامين، ولكن يوجد بند إضافي في العقد يحق لمانشستر يونايتد من خلاله تمديد العقد لموسم ثالث باتفاق الطرفين.

وسيحصل يوفنتوس الإيطالي على 23 مليون يورو جراء بيع اللاعب للعملاق الإنجليزي، منها 15 مليون يورو، مقابل فوري للصفقة، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو أخرى كمتغيرات.

المصرى اليوم

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