القومي للمراة يختتم ورشة للرسم علي القماش جمعت بين المرأة المصرية والمهاجرة واللاجئة

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اختتمت الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة عمل التدريب على حرفة "الرسم على القماش" والتي تم عقدها في الفترة من 22 وحتى 26 أغسطس 2021 بفرع المجلس القومي للمرأة بالجيزة.

استهدفت الورشة 13 سيدة من السيدات الوافدات والمصريات حيث تم تدريبهن بواسطة رائدة الأعمال المهندسة هانم يحي إبراهيم، على حرفة الرسم على القماش (الديكوباج) وتضمن التدريب أساسيات الرسم على القماش من حيث طرق تكوين الألوان ، وكيفية اختيارها وتنسيقها ، واسعار الخامات ، وأماكن شرائها وكيفية البدأ في مشروع بأقل التكاليف من المنزل.

يأتي هذا النشاط في إطار مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة والمرأة المصرية بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة و#هيئة_الأمم_المتحدة_للمرأة في مصر بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين وبدعم من حكومة اليابان.

نجوي ابراهيم مسؤول التدريبات الحرفية بالمجلس القومي للمرأة أوضحت في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة والمصرية يستهدف تدريب السيدات علي حرف متنوعة منها تصنيع الحلوي، ومنتجات الشيكولاته، والرسم علي القماش وغيرها، والبرنامج غير مقتصر علي متدربات من جنسية معينة بل درب البرنامج سيدات من السودان والبحرين وسوريا واليمن، وغيرها، ومن بين المتدربات لاجئين وطالبي لجوء ومقيمين.

وأكدت ان التدريبات تسهدف الدمج بين المرأة المصرية والوافدة، فالورش جميعها تشارك فيها السيدات من مختلف الجنسيات مع امرأة المصرية، ويوفر البرنامج فرص مختلفة لعرض منتجات السيدات سواء من خلال المعارض التي ينظمها المجلس، أو توفير منصات لتسويق المنتجات، وأوضحت أن لدي البرنامج خطة عمل ربع سنوية يتم تحديد الورش حسب احتياجات السيدات، ويتم دعوة السيدات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.