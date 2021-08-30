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مجلس جامعة أسوان يكرم المحافظ ويهديه «درع» عرفانًا لإهتمامه بقطاعات العمل العام

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مجلس جامعة أسوان يكرم المحافظ ويهديه «درع» عرفانًا لإهتمامه بقطاعات العمل العام مجلس جامعة أسوان يكرم المحافظ ويهديه «درع» عرفانًا لإهتمامه بقطاعات العمل العام

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كرم مجلس جامعة أسوان، في جلسته المنعقدة، برئاسة الدكتور أيمن عثمان، القائم بأعمال رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وأهداه درع الجامعة عرفانًا لاهتمامه المستمر بكل قطاعات العمل العام داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة والسعي الدوؤب للنهوض بها.

من جانبه، قدم اللواء أشرف عطية شكره لهذه اللفتة الطيبة من مجلس جامعة أسوان والتي تعكس روح التعاون والتلاحم والتنسيق الدائم في جميع مجالات الحياة باعتبارها منارة علمية وتعليمية وبيت خبرة ومرجعا مهما للاستشارات الهندسية والفنية والبحثية، مؤكدًا أن هذا التعاون بين المحافظة والجامعة حقق العديد من النتائج المثمرة من خلال استثمار الخبرات والإمكانيات العلمية والتكنولوجية بالجامعة في تنفيذ المزيد من المشروعات بمختلف قطاعات الخدمات والبنية الأساسية.

فيما أكد الدكتور أيمن عثمان أن هذا التكريم لمحافظ أسوان جاء نظرًا للدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمه لمنظومة التطوير والتحديث داخل المستشفى الجامعى والذى يمثل أهم الصروح الطبية داخل المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير خدمة ورعاية متكاملة لهم وهو ما تمثل جليًا مؤخرًا في إهداء المحافظة 13 حضانة لدعم قسم الأطفال المبتسرين بالمستشفى، لافتًا إلى أن كل ذلك يتضافر مع ما تقوم به جامعة أسوان من دعم مماثل للخدمة الطبية بالمستشفى الجامعى.

المصرى اليوم

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