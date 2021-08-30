أخبار عاجلة

"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية -
"الفيصل" يستقبل البطل الأولمبي "القرشي".. ويسلمه جائزة "البرونزية" مليون ريال -
ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان -
العراق يسجل 5650 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة -
تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟ -
تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط) -
فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري -
رسميًا.. إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب الوطني -
النظام السوري يستهدف أحياء درعا البلد بأكثر من 20 صاروخ أرض-أرض -
"مسلي آل معمر": لا وجود لأي خلاف مع "حمدالله" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعرف على الحوار الذي دار بين مقتحمة المسرح والشاب صاحب السيف

Print
تعرف على الحوار الذي دار بين مقتحمة المسرح والشاب صاحب السيف تعرف على الحوار الذي دار بين مقتحمة المسرح والشاب صاحب السيف
اقتحمت الحفل الختامي لمهرجان خيرات الباحة وتم التعامل معها بكل احترافية

تعرف على الحوار الذي دار بين مقتحمة المسرح والشاب صاحب السيف

صعد للترند الأول هاشتاق #كفو_رجال_الباحة، وأشاد المغردون في الهاشتاق بدور الموجودين في الحفل، وتحديداً الشاب الذي رفض إعطاءها السيف عندما طلبت منه.

"سبق" تواصلت مع الشاب عبدالله بن ناجي الزهراني حامل السيف، والذي قال إنه تفاجأ هو وغيره من دخول الفتاة بينهم، وعند مشاهدته لها طلب منها النزول من على سطح المسرح، إلا أنها طلبت منه إعطاءها السيف، وحاولت الوصول إليه إلا أنه رفض، وأبعد السيف عن يدها، مطالباً إياها بالخروج من المسرح.

وتابع: تدخّل حينها قائد الفرقة صالح بن هلال، وطلب منها الخروج فوراً من المسرح، واستجابت وغادرت الموقع.

بدورهم عبر مغردون عن اعتزازهم بدور الشاب الذي رفض إعطاءها السيف، دون الحصول على إذن سابق من جهات الاختصاص.

وكانت فتاة اقتحمت الحفل الختامي لمهرجان خيرات الباحة، وتعامل معها مشرفو الحفل بكل احترافية، وإخراجها من أرض المسرح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية

"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية

"الفيصل" يستقبل البطل الأولمبي "القرشي".. ويسلمه جائزة "البرونزية" مليون ريال

"الفيصل" يستقبل البطل الأولمبي "القرشي".. ويسلمه جائزة "البرونزية" مليون ريال

ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان

ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان

العراق يسجل 5650 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة

العراق يسجل 5650 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة