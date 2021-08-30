تعرف على الحوار الذي دار بين مقتحمة المسرح والشاب صاحب السيف

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اقتحمت الحفل الختامي لمهرجان خيرات الباحة وتم التعامل معها بكل احترافية

صعد للترند الأول هاشتاق #كفو_رجال_الباحة، وأشاد المغردون في الهاشتاق بدور الموجودين في الحفل، وتحديداً الشاب الذي رفض إعطاءها السيف عندما طلبت منه.

"سبق" تواصلت مع الشاب عبدالله بن ناجي الزهراني حامل السيف، والذي قال إنه تفاجأ هو وغيره من دخول الفتاة بينهم، وعند مشاهدته لها طلب منها النزول من على سطح المسرح، إلا أنها طلبت منه إعطاءها السيف، وحاولت الوصول إليه إلا أنه رفض، وأبعد السيف عن يدها، مطالباً إياها بالخروج من المسرح.

وتابع: تدخّل حينها قائد الفرقة صالح بن هلال، وطلب منها الخروج فوراً من المسرح، واستجابت وغادرت الموقع.

بدورهم عبر مغردون عن اعتزازهم بدور الشاب الذي رفض إعطاءها السيف، دون الحصول على إذن سابق من جهات الاختصاص.

وكانت فتاة اقتحمت الحفل الختامي لمهرجان خيرات الباحة، وتعامل معها مشرفو الحفل بكل احترافية، وإخراجها من أرض المسرح.