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بسبب استغلال الرصيف وتكرار المخالفات للمرة الثانية.. غلق محل عصير بشبرا

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بسبب استغلال الرصيف وتكرار المخالفات للمرة الثانية.. غلق محل عصير بشبرا بسبب استغلال الرصيف وتكرار المخالفات للمرة الثانية.. غلق محل عصير بشبرا

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قرر اللواء هشام رفعت، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، تنفيذ قرار الغلق الإداري لأحد المحال التجارية «محل عصائر» بشارع 15 مايو مدينة الزهراء، وذلك لتكرار المخالفات للمرة الثانية باستغلال الطريق العام ورصيف المشاة وعمل إشغال عام وعدم تواجد اشتراطات السلامة والصحة المهنية والمخاطر ضد الحريق.

وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ قرار الغلق الإداري للمكان.

وأكد رئيس الحي بأنه لا تهاون مع أي مخالفات ولابد من الالتزام بالتشريعات ونصوص القوانين التي تفرضها مؤسسات الدولة في هذا الشأن لتحقيق الانضباط.

المصرى اليوم

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