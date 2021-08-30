خالد عيد يهاجم مسؤولي غزل المحلة بعد إقالته

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هاجم خالد عيد، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، مسؤولي زعيم الفلاحين، وذلك بعدما تمت إقالته من تدريب الفريق.

وقال خالد عيد، في تصريحات إذاعية: «تمت إقالتي من تدريب غزل المحلة، لأنني تحدثت في وسائل الإعلام عن الظروف الصعبة التي واجهها الفريق في الموسم المنقضي، وطلبت أن يتم تدعيم الفريق بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى لا تتكرر معاناة الموسم الماضي».

وأضاف: «البعض لم يعجبه تصريحاتي، وبدأ في الحديث عن أن مستوى الفريق كان سيئًا في آخر 10 مباريات بالدوري، ويسأل عن أسباب عدم مشاركة بعض اللاعبين»، مضيفا: «من يتحدث عن الأمور الفنية يجب أن يفهم ما يقوله، وإلا عليه البحث عن مهنة أخرى».

وواصل :«نجحنا في تحقيق الهدف المنشود بالبقاء في الدوري الممتاز، على حساب أندية كبيرة صرفت أموالاً كثيرة، ونحن لم نصرف سوى 700 ألف جنيه، مقابل شراء لاعبين فقط وهما عمرو شعبان، حارس الرجاء المطروحي، وإسلام فؤاد، من نادي طنطا».

وأشار: «تلقيت عروضا في الفترة الماضية، ولكني فضلت الحصول على راحة، بعد الضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها مؤخرًا».