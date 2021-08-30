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تستعد هيئة الطيران السعودي باتخاذ قرار فوري للإعلان عن سماح السعودية بدخول جميع العمالة المصرية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية، إذ ذكر المستشار كريم أبو السعود، الملحق العمالي بسفارة مصر في الرياض،في تصريحات تلفزيونية ، إنه جاري حصر العمالة المصرية العائدة إلى المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع المكاتب المصرية"، موضحا أن المملكة العربية السعودية ستسمح بتلقى الوافد المصري جرعة ثالثة(جرعتين داخل بلده، وأخرى في المملكة؛ إذ تعد الجرعة الثالثة بمثابة جرعة تنشيطية للقاح).

وأضاف «أبو السعود»، خلال مداخلة هاتفىة ببرنامج «مساء دى أم سى» المذاع على فضائية «dmc»، والذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكى، أن السعودية تشترط على الوافدين أن يكونوا قد حصلوا على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الجرعة الثالثة التي يحصل عليها الوافد عند وصوله من أجل زيادة الاحتراز.

وكان مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، قد أعلن خلال تقريرًا عاجلًا قيام وزارة الصحة بالمملكة تحديد اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها هي:

فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)،.

موديرنا (Moderna).

أكسفورد استرازينيكا (Oxford-Astrazeneca).

جانسن (Janssen) وسينوفارم (Sinopharm).

ساينوفاك (Sinovac)

وأوضح الملحق العمالى كريم أبوالسعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض أن وزارة الصحة بالمملكة اشترطت أن يحصل المواطن على الجرعة الثالثة التنشيطية، من أحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة بعد الوصول إليها، على أن يقوم مبدئياً بتسجيل بيانات اللقاح الذي عليه في بلاده، عبر الموقع الخاص بوزارة الصحة السعودية، التالى https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/Covid19-egistration.aspx، حتى يتم إضافة الجرعات المتلقاه على« تطبيق توكلنا» حتى يتسنى له دخول أراضي المملكة.

واضاف الملحق العمالى كريم أبوالسعود، أن هناك شروط حتى يتم النظر فى طلب المواطن الراغب فى التسجيل على الموقع توافر عدة شروط هى:

التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة؛ حيث أن إدخال معلومات خاطئة قد يؤدى إلى رفض الطلب.

وجود هوية وطنية، أو هوية مقيم لاستقبال الطلب، وأن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وأن لا يتجاوز حجمها (MB1).

كما لفت إلى أنه يجب التأكد من مطابقة الشهادة عدة اشتراطات وهي: أن تكون البيانات الشخصية موضحة فى الشهادة، وأن تكون صادرة بإحدى اللغات: العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية، وأن تحتوى الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.

وأن يرفق مع الطلب صورة من جواز السفر، وصورة من شهادة التطعيم، ولا يمكن التقدم بطلب جديد فى حال وجود طلب قائم، ويتم النظر فى طلب المواطن والرد عليه خلال 5 أيام عمل، وتحتفظ اللجنة الطبية بحق رفض أى طلب، أو فرض اشتراطات إضافية حسب ما تراه مناسبًا بعد مراجعته.

وأوضح الملحق العمالى كريم أبو السعد أن هذا القرار يأتى بعد أيام قليلة من إصدار تعميم من الجهات المختصة السماح للمقيمين المتواجدين خارج المملكة بالعودة على خطوط الطيران المباشرة مما تلقوا جرعتى لقاح داخل المملكة قبل السفر.

ويرى«أبو السعود»، أن تحديد اللقاحات المعتمدة لدخول أراضى المملكة يعد انفراجه فى موقف المصريين المتواجدين فى مصر فى الوقت الحالى ينبئ بقرب فتح خطوط المجال الجوى فى القريب العاجل.