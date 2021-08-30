سقطت بسبب الفساد.. أفغانستان وصلت إلى أعلى مستويات السرقة

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سقطت أفغانستان بسبب الفساد الذي نخر في أركان الدولة، حيث وصلت الدولة الأفغانية إلى أعلى مستويات اللصوصية والابتزاز والمحسوبية، حسبما أكد الكاتب البريطاني والباحث بمشروع المحاسبية الحكومية، زاك كوبلين في مقال له بصحيفة الجادريان البريطانية نشرته اليوم.

وأشار إلى أن أحد الأسباب التي أدت إلى انهيار الجيش الأفغاني على هذا النحو من السرعة الكبيرة يعود جزئيا إلى أنه لم يكن له وجود فعلي.

وقال إنه عندما اجتاحت طالبان العاصمة الأفغانية كابول، لم تواجه الجماعة المتشددة أي مقاومة تقريبا، في حين هرب الرئيس السابق للبلاد أشرف غاني إلى الإمارات العربية المتحدة، وهو يواجه اتهامات من قبل أحد سفرائه بسرقة 169 مليون دولار وهو في طريقه إلى الهروب، بينما ذاب الجيش الأفغاني بدون قتال.

في حين لام الرئيس الأمريكي الشعب الأفغاني على غزو طالبان لهم قائلا :«قدمنا لهم كل فرصة ولكن لايمكننا أن نزودهم بإرادة القتال من أجل مستقبلهم».

وعقب الكاتب على موقف الرئيس الأمريكي بالقول إن إلقاء اللوم على المواطنين الأفغان، والذين قد يتعرض بعضهم للتعذيب أو القتل في المستقبل القريب، على انهيار دولتهم، هو شيء خاطئ وغير أخلاقي.

واعتبر انتصار طالبان نتاجا للفساد ومحسوبية النخب، خاصة من ينتمون إلى أعلى رتب الجيش الأمريكي والساسة الأفغان.

واستند الكاتب إلى تقرير منظمة الشفافية الدولية في 2020 والذي صنف أفغانستان ضمن العشرين دولة الأكثر فسادا في العالم.

وأشار إلى أن الرئيس بايدين زعم في يوليو الماضي أن الجيش الأفغاني يضم 300 ألف جندي، غير أن البنتاجون كان يعلم أن هذه الأرقام يعتريها التضخم.

وأكد أن قادة الجيش الأفغاني كانو يستحوذون على الأموال والتي كانت مخصصة للانفاق على«جنود مزيفين».

ولفت إلى أن تقرير «ويست بوينت» الصادر في يناير الماضي، والذي قال في تقديراته إن القوة الفعلية القتالية لدى الحكومة الأفغانية لا تزيد على 96 ألف شخص.

وقال إن كابول سقطت، وهؤلاء الجنود لم يتلقوا رواتب أو حتى غذاء، حسبما ذكرت التقارير، لوم يعد للجيش الأفغاني وجود إلا على الورق غير أن البنتاجون ظلت تمول طالبان، دون قصد، طالبان عبر متعاقدي الجيش الأمريكي.