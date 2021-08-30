تعزيز دعم النزاهه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بمياه القليوبية

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قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى في القليوبية انه تم تفعيل الاجراءات التنفيذية لدعم النزاهة بالشركة لتقى من مخاطر عدم الإلتزام للوصول إلى أعلى معدلات من الشفافية، لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
فى هذا السياق نظمت إدارة دعم النزاهه بالشركة خطه الإجراءات التنفيذية الواردة من الشركة القابضة بالتعاون مع القطاعات التجارية ببعض الفروع التابعه، والتي ترتكز على الإلتزام القانوني وتطبيق الأنظمة واللوائح وإزالة المعوقات أمام المسئولين والتى قد تؤثرعلى قدرتهم في أداء مهامهم الوظيفية بشكل أو بآخر.
وأضاف مجاهد أن نزاهة المياه أمر حاسم لمرافق المياه والصرف الصحي لتوفير الخدمات بفعالية وكفاءة.
من خلال تطوير القدرات لتحقيق الأهداف والسياسات المقترحة لمكافحة الفساد والحد من أثاره يتطلب الكثير من الجهد من كافة أطراف منظومة المكافحة كما يتطلب كذلك أن تنفذ تلك الجهود في إطار تكاملي بحيث تصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات.