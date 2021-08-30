تعزيز دعم النزاهه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بمياه القليوبية

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قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى في القليوبية انه تم تفعيل الاجراءات التنفيذية لدعم النزاهة بالشركة لتقى من مخاطر عدم الإلتزام للوصول إلى أعلى معدلات من الشفافية، لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

‏‎فى هذا السياق نظمت إدارة دعم النزاهه بالشركة خطه الإجراءات التنفيذية الواردة من الشركة القابضة بالتعاون مع القطاعات التجارية ببعض الفروع التابعه، ‏‎والتي ترتكز على الإلتزام القانوني وتطبيق الأنظمة واللوائح وإزالة المعوقات أمام المسئولين والتى قد تؤثرعلى قدرتهم في أداء مهامهم الوظيفية بشكل أو بآخر.

‎ وأضاف مجاهد أن نزاهة المياه أمر حاسم لمرافق المياه والصرف الصحي لتوفير الخدمات بفعالية وكفاءة.

من خلال تطوير القدرات لتحقيق الأهداف والسياسات المقترحة لمكافحة الفساد والحد من أثاره يتطلب الكثير من الجهد من كافة أطراف منظومة المكافحة كما يتطلب كذلك أن تنفذ تلك الجهود في إطار تكاملي بحيث تصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات.