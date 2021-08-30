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كيف تتغلب على اكتئاب السوشيال ميديا؟.. استشاري نفسي يوضح

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كيف تتغلب على اكتئاب السوشيال ميديا؟.. استشاري نفسي يوضح كيف تتغلب على اكتئاب السوشيال ميديا؟.. استشاري نفسي يوضح

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كشف الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، طرق التخلص من الاكتئاب الناتج عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أهم أسبابه.

قال «فرويز» خلال تصريحات تلفزيونية، الاثنين، إن الجميع يحاولون الظهور عبر العالم الافتراضي بصورة مثالية سواء على المستوى الأخلاقي أو الديني أو غيرهما، وهو ما يتأثر به البعض سلبيًا حيث يشعرون بالدونية والتقصير حين يشاهدون مثل هذه الصورة المثالية التي يظهر بها الآخرون على السوشيال ميديا.

أضاف: «الأمر يزداد سوءً حين يتعرض هؤلاء للأشخاص الذين يبالغون في وصف حياتهم بشكل معين عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، لافتًا إلى أن البعض ينقل تفاصيل كاذبة عن حياته، ليظهر بالصورة المرغوبة، مما يسبب الإحباط.

وأشار إلى أن الجروبات المنتشرة على التطبيقات المختلفة هي خطيرة في حد ذاتها، بسبب النصائح والمعلومات الخاطئة بل والكارثية في مختلف المجالات التي يتبادلها الناس عن غير خبرة، وهو ما يسبب كوارث نفسية.

وأكد الطبيب النفسي أن الأمر لا يتوقف فقط على الأطفال والمراهقين، حيث لم يصبح معيار السن كما كان سابقًا، والجميع معرض للتأثر.

ونصح بالتعامل مع السوشيال ميديا بشكل واقعي وعدم تصديق كل ما يكتبه الأصدقاء عن حياتهم، خاصةً إذا كنا على معرفة شخصية بهم في الواقع وندرك حجم المبالغة في حديثهم عبر العالم الافتراضي.

المصرى اليوم

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