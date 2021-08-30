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تعرف على أطعمة لا ينصح بتناولها قبل التطعيم بلقاحات مضادة لكورونا

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تعرف على أطعمة لا ينصح بتناولها قبل التطعيم بلقاحات مضادة لكورونا تعرف على أطعمة لا ينصح بتناولها قبل التطعيم بلقاحات مضادة لكورونا

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كشف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الروسي، الدكتور نيكيتا خارلوف،، عن الأطعمة التي لا ينصح بتناولها قبيل التطعيم بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وأضاف في حديث لراديو «سبوتنيك»، أنه من الضروري جدا الامتناع مؤقتا عن تناول الحلويات قبل التطعيم، لأنه عند ارتفاع مستوى السكر في الدم، يصبح من الصعب تحمل الآثار الجانبية للقاح، مشيرا إلى أن الحلويات من الأطعمة المحرمة قبل التطعيم ضد «كوفيد-19»، لأنها تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم«.

وأضاف نفس الشئ بالنسبة جميع أنواع الكربوهيدرات حتى غير الحلوة: البطاطس، الخبز، لأنها تسبب أيضا ارتفاع مستوى السكر في الدم، كما نصح بالامتناع عن تناول الفواكه مثل تناول الموز والعنب والبطيخ قبل وبعد التطعيم ضد «كوفيد-19»، ولكن يمكن تناول الحمضيات.

المصرى اليوم

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