أخبار عاجلة

"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية -
"الفيصل" يستقبل البطل الأولمبي "القرشي".. ويسلمه جائزة "البرونزية" مليون ريال -
ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان -
العراق يسجل 5650 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة -
تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟ -
تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط) -
فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري -
رسميًا.. إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب الوطني -
النظام السوري يستهدف أحياء درعا البلد بأكثر من 20 صاروخ أرض-أرض -
"مسلي آل معمر": لا وجود لأي خلاف مع "حمدالله" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«صقر» رئيسا للمناطق والمراكز والمنافذ الضريبية

Print
«صقر» رئيسا للمناطق والمراكز والمنافذ الضريبية «صقر» رئيسا للمناطق والمراكز والمنافذ الضريبية

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

اصدر رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرارا بترقية الدكتور السيد محمود صقر، رئيس الإداره المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحه إلى رئيس قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ.

وكان صقر يشغل في السابق منصب مدير عام التدريب غرب القاهره، ثم رئيس مأموريه السلام ثم رئيس الإداره المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.

وأكد صقر في «تصريحات خاصة» الإهتمام بعمليات الدمج في المصلحة- الدخل، والقيمة المضافة «على كافة المستويات بجميع المناطق، وفقا للبرنامج الزمنى المقرر.

واشار إلى الإستمرار في تطبيق عمليات الرقمنة وتطوير وميكنة المصلحة، وكذا الإهتمام بتحقيق الإيرادات المستهدفة لتعزيز الموازنة العامة للدولة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟

تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟

تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط)

تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط)

فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري

فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري

رسميًا.. إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب الوطني

رسميًا.. إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب الوطني