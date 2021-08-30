«صقر» رئيسا للمناطق والمراكز والمنافذ الضريبية

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اصدر رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرارا بترقية الدكتور السيد محمود صقر، رئيس الإداره المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحه إلى رئيس قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ.

وكان صقر يشغل في السابق منصب مدير عام التدريب غرب القاهره، ثم رئيس مأموريه السلام ثم رئيس الإداره المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.

وأكد صقر في «تصريحات خاصة» الإهتمام بعمليات الدمج في المصلحة- الدخل، والقيمة المضافة «على كافة المستويات بجميع المناطق، وفقا للبرنامج الزمنى المقرر.

واشار إلى الإستمرار في تطبيق عمليات الرقمنة وتطوير وميكنة المصلحة، وكذا الإهتمام بتحقيق الإيرادات المستهدفة لتعزيز الموازنة العامة للدولة .