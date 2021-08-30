تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 05:12 مساءً
تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط)
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 05:12 مساءً
فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 05:12 مساءً
رسميًا.. إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب الوطني
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 05:12 مساءً
النظام السوري يستهدف أحياء درعا البلد بأكثر من 20 صاروخ أرض-أرض
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 05:06 مساءً
"مسلي آل معمر": لا وجود لأي خلاف مع "حمدالله"
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 05:04 مساءً
المؤبد لـ8 متهمين في «جلب ومحاولة تهريب كوكايين» عبر ميناء القاهرة الجوي
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:58 مساءً
رسمياً.. حسام البدري يرفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:58 مساءً
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم بمصر للعاصمة الإدارية
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:58 مساءً
«الأعلى للإعلام» يضع شروط وضوابط للإعلان عن المنتجات الصحية (تعرف عليها)
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:58 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
فيديو اليوم السابع
في ذكرى رحيل الاديب نجيب محفوظ.. اعرف لماذا شبه تمثاله بميدان سفنكس بالشحاذ
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 30 أغسطس 2021 02:55 مساءً
180
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
أمها لسه بتبكى على الشط ???? البحث مستمر عن طالبة بنى سويف الغارقة لسابع يوم
فيديو اليوم السابع
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:07 مساءً
بث مباشر ..فرحة عارمة بقرية الشامية بعد عودة الطفل المختطف في اسيوط
فيديو اليوم السابع
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:07 مساءً
تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة
فيديو اليوم السابع
الاثنين 06 سبتمبر 2021 03:51 مساءً
الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 50% وهذه قائمة الأماكن الشاغرة
فيديو اليوم السابع
الاثنين 06 سبتمبر 2021 03:37 مساءً
السابق
تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة
التالى
"ست بـ 100 راجل".. "بوسى" اقتحمت مهنة الرجال وأصبحت أول حدادة بالمنصورة
Tweets by @3yonNews