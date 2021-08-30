نوير يحافظ على نظافة شباكه خلال 205 مباراة

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سجل الألماني مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، رقمًا قياسيًّا بعدما نجح في المحافظة على نظافة شباكه خلال 205 مباريات في الـ«بوندسليجا».

وحقق نوير «35 عامًا» الرقم خلال المباراة التي اكتسح فيها بايرن ميونيخ هيرتا برلين 5ـ0.

وأوضح بايرن، أن نوير تفوق على الرقم القياسي السابق لنظافة الشباك والبالغ 204 مباريات والمسجل باسم الأسطورة أوليفر كان الذي يتولى منصب الرئيس حاليًّا، بينما يحل أوليفر ريك في المركز الثالث في قائمة نظافة الشباك برصيد 176 مباراة.

وسجل نوير قائد بايرن ميونيخ هذا الإنجاز خلال 441 مباراة في الـ «بوندسليجا» مع شالكة، والنادي البافاري.

ويسعد نوير للمشاركة في المباراة التي يلتقي فيها المنتخب الألماني مع ليشتنشتاين، الخميس المقبل، في تصفيات كأس العالم هي الأولى لفليك منذ توليه تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف.

وقال نوير في مؤتمر صحفي: «نريد أن نحقق أهدافا كبيرة العام المقبل، لذلك ما زلت أتواجد هنا، لدي أهداف كبيرة وأريد أن أصبح بطل العالم مع الفريق».

وأضاف نوير، 35 عاما: «أعلم أن الطريق لن يكون سهلا، يجب أن تقدم كل شيء بشكل يومي لكي تتمكن من تحقيق مثل هذه الأهداف.

ويوجد شيء يريد المنتخب الألماني تعويضه عقب الخروج من دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا في شهر يونيو الماضي أمام المنتخب الإنجليزي، حينما رحل لوف عن منصبه الذي ظل به لمدة 15 عاما.

ودرب فليك، الذي كان مساعدا للوف أثناء تتويج المنتخب الألماني بكأس العالم، نوير في بايرن ميونخ، وسويا فازا بدوري أبطال أوروبا والثلاثية.

وقال نوير إن الموقف كان غريبا بعدم تواجد لوف، ولكنه أكد أن علاقته بفليك سهلت من أي مخاوف.