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الأوبرا تقرر تأجيل اختبارا ضم أصوات جديدة لكورال الأطفال

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الأوبرا تقرر تأجيل اختبارا ضم أصوات جديدة لكورال الأطفال الأوبرا تقرر تأجيل اختبارا ضم أصوات جديدة لكورال الأطفال

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قررت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تاجيل اختبار ضم اصوات جديدة لكورال اطفال الاوبرا من الموعد المحدد إلى العاشرة صباح يومى الأحد والإثنين 12، 13 سبتمبر على ان يستمر استقبال بيانات الراغبين في التقدم من الجنسين ممن تتراوح اعمارهم بين اربعة وحتى خمسة عشر عاما ( الإسم وتاريخ الميلاد ) على تطبيق واتس اب للرقم التالى 01000831984 .

وأكد د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا أن كورال أطفال الأوبرا يضم العديد من الأصوات الهامة، وان فصول مركز تنمية المواهب تبذل مجهود كبير جدًا في سبيل تطور مواهب الأطفال، وهناك اهتمام كبير جدًا بمشاركتهم فاعليه ضمن حفلات جماهيرية كبرى.

المصرى اليوم

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