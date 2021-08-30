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الليلة.. مدحت صالح ونسمة عبدالعزيز يختتمان فعاليات الدورة 29 لـ«محكى القلعة»

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الليلة.. مدحت صالح ونسمة عبدالعزيز يختتمان فعاليات الدورة 29 لـ«محكى القلعة» الليلة.. مدحت صالح ونسمة عبدالعزيز يختتمان فعاليات الدورة 29 لـ«محكى القلعة»

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تختتم، الليلة، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء حيث تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها حفلا في الثامنة مساء، على مسرح المحكى يتضمن بانوراما من الاعمال العربية والغربية التي اعيد توزيعها لتناسب الة الماريمبا منها شط اسكندرية، اكدب عليك، انت عمرى، هذه هي الحياة، الدنيا ريشة في هوا، اشكى لمين، ديسباسيتو، الحلوة دى، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وانا وسواح.

وفى العاشرة مساء يقدم النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته مجموعة من اعماله إلى جانب عدداً من اغانى الموسيقى العربية التي اشتهر باداءها منها زى ما هي حبها، بحلم على قدى، ولا تسوى دموع، قلب واحد، المليونيرات، البلياتشو، الدنيا علمتنى، كوكب تانى، انا ابن ، النور مكانه في القلوب، وعدى، حبيبى يا عاشق، ثلاث سلامات، الحلوة داير شباكها، قارئة الفنجان ويا مالكا قلبى.

المصرى اليوم

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