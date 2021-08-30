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«التخطيط»: تقسيم المحافظات في التدريب على منظومة تراخيص المحلات

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«التخطيط»: تقسيم المحافظات في التدريب على منظومة تراخيص المحلات «التخطيط»: تقسيم المحافظات في التدريب على منظومة تراخيص المحلات

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أكد المهندس اشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرالتخطيط للتحول الرقمى، إمكانية متابعة طلبات التراخيص، والتراخيص السابقة، إمكانية معرفة الأوراق والرسوم المطلوبة لاستكمال خدمات المحليات مثل تراخيص البناء، فضلًا عن متابعة تنفيذ الطلبات الخاصة بالإشغالات والإعلانات والمصاعد وطلبات الشكوي، مع إمكانية الإطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن، إلى جانب إمكانية سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الالكتروني باستخدام الفيزا واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.

وأوضح عبدالحفيظ في بيان صحفى للوزارة- امس- أن التدريب تضمن شرحًا مستفيضًا للقانون والهدف من وتوحيد المفاهيم وآليات وطرق تنفيذها على أرض الواقع لتجاوز أي سلبيات في عملية التطبيق، بالإضافة إلى تقديم الشرح اللازم لمنظومة تراخيص المحال العامة التي تم تنفيذها عن طريق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتيسيرات التي ستقدم للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص التي سيتم إنشاءها بالمحافظات.

وأكد أنه يتم العمل على إعداد خطة للتدريب العملى للمشاركين كافة في ورش العمل والبرامج التدريبية على أرض الواقع بالمحافظات خلال الأيام المقبلة من خلال ممثلى وزارتي التخطيط، التنمية المحلية.

يُشارإلى أنه تم تقسيم المحافظات المشاركة بورش العمل إلى ثلاث مجموعات ما بين 170 إلى 180 فرد من 9 محافظات.

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