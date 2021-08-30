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محافظ الغربية يقيل رئيس وحدة حانوت عقب جولة تفقدية بزفتى وطنطا

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محافظ الغربية يقيل رئيس وحدة حانوت عقب جولة تفقدية بزفتى وطنطا محافظ الغربية يقيل رئيس وحدة حانوت عقب جولة تفقدية بزفتى وطنطا

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، والمهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، قناطر دهتورة، وأعمال كشط الأسفلت بشارع الجيش بمدينة زفتى، كما تفقد نطاق الوحدة المحلية بحانوت، وقرر نقل رئيس الوحدة المحلية، لتدني مستوى الخدمات بالقرية وانتشار القمامة والمخلفات.

كما تفقد محافظ الغربية عددا من المشروعات بطنطا، حيث تفقد مشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج ـ وذلك لإنتاج ٧٠ مليون بيضة في العام، والجدير بالذكر أن المحطة تتكون من ٨ عنابر ٢ لتربية الأمهات و٦ للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط، مقامة على مساحة ١٤ قيراطا بتكلفة إجمالية ٧٦ مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ خلال جولته مشروع إنشاء ٦ عمارات بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي، حيث تابع أعمال ووضع الأساسات وصب الأدوار الأولى طبقاً للرسوم الهندسية التي تنفذها الهيئة الهندسية ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن الذي يستهدف إنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم بناء ٦ عمارات تتكون كل عمارة منهم من دور أرضي و٩ أدوار علوية بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢.٣ فدان، واختتمت الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع الإسكندرية.

المصرى اليوم

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