سفير عُمان يحتفي بوفد «مسرح مزون» بعد فوزه في مهرجان الإسكندرية

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أقام السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، مأدبة غداء، احتفاءً بوفد «مسرح مزون» بعد فوزه بالمركز الأول «الجائزة الكبرى» لأفضل عرض مسرحي متكامل عن مسرحية «مدق الحناء»، في مهرجان «مسرح بلا إنتاج» الدولي، الذي اختتم أعماله مؤخراً بالإسكندرية.

وأكد السفير «عبدالله الرحبي» أن الفعاليات الفنية لها دور كبير في تنمية العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، وأن وجود هذه الفرقة في مصر الشقيقة يعبر عن تواصل عُمان مع مصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات لها دور كبير في تفعيل وتنشيط العلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأشاد السفير العُماني بالقاهرة بالاهتمام الكبير الذي توليه السلطنة لرعاية مثل هذه الأنشطة التي من شأنها تقديم صورة حضارية مشرفة عن عُمان في مختلف المحافل العربية والدولية، وذلك في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها السلطنة في جميع المجالات في ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، متمنياً للوفد إقامة طيبة والتوفيق في مهامه.

وقد شهد الاحتفاء أعضاء البعثة الدبلوماسية لسفارة السلطنة في القاهرة، وعدد من أعضاء الجالية العُمانية بالقاهرة، وكل فرقة «مسرح مزون» العُمانية رئيسها وأعضاؤها.

وفي ختام المناسبة، عبّر المدعوون عن وافر شكرهم وتقديرهم للسفير «عبدالله الرحبي» على هذه الدعوة الكريمة، وعلى التسهيلات الكبيرة التي قدمها للوفد خلال وجوده بالإسكندرية، مما كان له الأثر الأكبر في إخراج الفعالية بالشكل اللائق الذي حقق الأهداف المرجوة منه.