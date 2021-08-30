الجزائر تستضيف مؤتمر دول الجوار لليبيا لبحث الأزمة المتعلقة بالبلاد

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تستضيف العاصمة الجزائرية على مدار يومين، اجتماع وزراء دول الجوار الليبي، لتناول مختلف جوانب الأزمة الليبية بمشاركة وزراء خارجية ليبيا، تونس، مصر، السودان، النيجر، وتشاد.

وسيشهد اللقاء مشاركة، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش.

ويهدف الاجتماع حسب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى مساعدة الأطراف الليبية في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وتجاوز العقبات التقنية.

وقال وزير الخارجية الجزائري، إن دول الجوار، تريد أن تكون طرفا عمليا في تحقيق السلم في ليبيا، الذي هو مسؤولية الليبيين أولا، ثم دول الجوار وبعدها باقي المجتمع الدولي، لهذا يعتبر لقاء الجزائر اعترافا بهذه المسؤولية«.

يذكر أن اجتماع دول الجوار الأول، الذي عقد في 23 يناير في الجزائر خلص إلى ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الأجنبية، بما فيها المرتزقة والميليشيات، تمكن من تنظيم انتخابات شفافة تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها.