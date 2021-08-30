بعد زواجه بأخرى.. تقتل طفلتيها وجدتهما انتقامًا من زوجها

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في واقعة انتقام هي الأغرب من نوعها أقدمت إمراءة، بمحافظة البصرة، جنوبي العراق، على قتل ابنتيها الشابتين، وجدتيهما للانتقام من زوجها الذي قرر الزواج بأخرى.

وحسبما أفاد به موقع «سكاي نيوز عربية» أفاد بيان شرطي، بتفاصيل الحادث المروع، إذ قالت شرطة البصرة، إن «مفارز مكافحة إجرام المحافظة تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصل داخل دار ضد فتاتين، حيث جاءت هذه العملية بعد إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث القتل، وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي»والدة ووالد المجني عليهما كمشتكين.

وأضافت البيان الشرطي، أن: «الأم المتهمة ادعت بأن شخصين ملثمين اقتحما الدار وقاما بإطلاق النار على المجني عليهما وسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية».

وتابع بيان الشرطة أنه «لأهمية الحادث وغموضه تم تشكيل فريق عمل مختص في قسم مكافحة إجرام البصرة لكشف ملابسات الحادث والانتقال لمحل الواقعة والمباشرة بالتحري وجمع المعلومات، حيث تبين وجود المدعية بالحق الشخصي داخل الدار وقت حدوث الجريمة، وعدم وجود زوجها».

وأكد البيان الشرطي أنه تضح بعد ذلك«أن المتهمة ارتكبت الجريمة ضد بنتيها البالغتين من العمر 17 و15 سنة وجدتهما والدة زوجها، بواسطة بندقية نوع كلاشينكوف».

وأشار البيان أنه نظرًا لشك النيابة بالمتهمة تم إصدار أمر قضائي بضبطها؛ وأنه بالتحقيق معها اعترفت صراحة بارتكابها جريمة القتل بدافع «الانتقام من زوجها»؛ كونه تزوج كونه تزوج عليها.

ووفق البيان الشرطي العراقي أن الأغرب في الواقعة «أنه حينما تم تنفيذ أمر القبض اعترض زوج المتهمة القوة المداهمة وقام بإطلاق النار عليها من سلاح نوع مسدس، مما أدى إلى إصابة أحد الضباط إصابة طفيفة».

وهو ما دفع الشرط العراقية للـ «القبض على زوج المرأة وضبط المسدس، ودونت أقوال المتهمة وصدقت قضائيا وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل».

وفيما أثارت الواقعة عضببا شعبيا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإنزال أقسى العقوبات بحق الأم، وكذلك زوجها، طالب آخرون، بتعزيز الجهات المساندة للمرأة مثل الشرطة المجتمعية، التي من شأنها البت في هذه الأزمات الاجتماعية بغية تجنب هذا النوع من الجرائم .

ووفق ما أورده موقع «سكاي نيوز عربية» تصلاعدت حدة الجرائم الجنائية في العراق خلال الأشهر الماضية، ما تسبب بمقتل عشرات المواطنين في مختلف محافظات البلاد، فيما يقول خبراء نفسيون إن تردي الوضع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا، هو السبب الأبرز في تنامي هذه ظاهرة. الجرائم الاجتماعية.