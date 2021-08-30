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بسبب الخلاف على مكان انتظار سيارة.. «السفاح» يتعدى بالضرب على شخص بطوخ

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بسبب الخلاف على مكان انتظار سيارة.. «السفاح» يتعدى بالضرب على شخص بطوخ بسبب الخلاف على مكان انتظار سيارة.. «السفاح» يتعدى بالضرب على شخص بطوخ

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اصيب شخص بجرح قطعى بالرأس وسحجات متفرقة بالوجه والجسم، إثر تعدى عاطل عليه بسبب الخلاف على مبلغ مالى نظير انتظار سيارته أمام أحد مراكز الأشعة بمدينة طوخ وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير امن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص يتهم فيه عاطل بالتعدى عليه بالسب والضرب واحداث إصابات متفرقة بالجسم.

انتقلت أجهزة الأمن وبالمعاينة والفحص تعدى «ع أ ا»، 35 سنة، عاطل وشهرته «السفاح» على المدعو «م ي إ»، 54 سنة وإصابته بجرح قطعى بالرأس وسحجات متفرقة بالوجه والجسم، بسبب الخلاف على مبلغ مالى نظير انتظار سيارته أمام أحد مراكز الأشعة.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتبين إصابته بجروح بالوجه والرقبة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحويل المبلغ لمستشفى بنها الجامعى والمشكو في حقه لمستشفى طوخ المركزى لتلقى العلاج اللازم وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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