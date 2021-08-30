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"نجحت أمريكا وفشلنا".. "بوريل" يدعو الاتحاد الأوروبي لتشكيل قوة تدخل سريع دولية

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"نجحت أمريكا وفشلنا".. "بوريل" يدعو الاتحاد الأوروبي لتشكيل قوة تدخل سريع دولية "نجحت أمريكا وفشلنا".. "بوريل" يدعو الاتحاد الأوروبي لتشكيل قوة تدخل سريع دولية
طالب دول التكتل بالاستفادة من تجربة أفغانستان

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حكومات الاتحاد إلى المضي قدمًا في تشكيل قوة تدخل سريع؛ لتعزز استعداداتها لمواجهة أزمات مستقبلية مثل ما حدث بأفغانستان.

وقال "بوريل" في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "إن نشر القوات الأمريكية في أفغانستان في وقت قصير مع تدهور الأوضاع الأمنية هناك، يظهر حاجة الاتحاد الأوروبي لتسريع جهوده لبناء سياسة دفاع مشترك، فيجب الاستفادة من دروس هذه التجربة".

وأضاف: "لم نتمكن، كأوروبيين، من إرسال ستة آلاف جندي للتمركز حول مطار كابل لتأمين المنطقة، ونجحت الولايات المتحدة في ذلك ولم نتمكن نحن".

واعتبر أن دول الاتحاد، وعددها 27 دولة، يجب أن تكون لديها قوة تدخل أولية قوامها خمسة آلاف جندي.

وقال "بوريل": "نريد أن نكون قادرين على التدخل السريع، والوقت حان للتحلي بالمرونة، يمكننا العمل بالعديد من الأشكال المختلفة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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