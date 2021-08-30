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"كدسة" يتفقد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة‎‎ ويقف على جاهزية التدريب

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للتأكد مــن تطبيق الضوابط الوقائية بمناسبة العام التدريبي الجديد حضوريًا

تفقد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، فيصل بن عقيل كدسة، اليوم الاثنين، كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة؛ بمناسبة العام التدريبي الجديد حضوريًا والوقوف ميدانيًا على جاهزية التدريب، والتأكد مــن تطبيق الكلية للضوابط الوقائية للحد من انتشار المستجد.

وعقد "كدسة" اجتماعاً مع عميد الكلية، المهندس فهد بن عبود العامودي، ووكلاء الكلية، ناقش فيه سير العملية التدريبية في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الكلية لمواجهة جائحة كورونا. واستمع إلى شرح كامل من عميد الكلية والوكلاء حول الجهود المبذولة حيال ذلك، وآلية سير العملية التدريبية في ظل هذه الظروف مع تطبيق كافة البروتوكولات الصحية والاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة بما يتناسب مع الخطط التشغيلية التي وضعتها المؤسسة لهذه الظروف الاستثنائية.

وتجول "كدسة" في المعامل والمختبرات والورش، وناقش مع المتدربين المعوقات التي تواجههم في سير العملية التدريبية، وأكد على ضرورة الاستمرار في تذليل كافة المعوقات واستغلال الإمكانيات والموارد المتاحة في الكلية، مع التأكد على بذل الجهود لسير العملية التدريب بصورة متميزة وفعالة وبجودة عالية.

وأوضح أن التدابير التي اتخذتها الدولة تأتي انطلاقاً من حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على سلامة المتدربين والمنسوبين، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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