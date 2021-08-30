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مستشفيات "رعاية" توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية الروماتيزم

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مستشفيات "رعاية" توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية الروماتيزم مستشفيات "رعاية" توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية الروماتيزم
لتخفيف قوائم الانتظار.. من خلال تقديم الخدمات التأهيلية

مستشفيات

وقّعت الشركة الوطنية للرعية الطبية، ممثلةً بمستشفيات "رعاية"، اليوم، اتفاقية تعاون مع جمعية الروماتيزم.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون المثمر بين القطاع الصحي والخيري، وتخفيف قوائم انتظار المرضى، من خلال تقديم الخدمات التأهيلية وعمليات تبديل مفصل الركبة لمرضى خشونة الركبة ومرضى الروماتيزم في مستشفيات رعاية.

ومثّل مستشفيات رعاية الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز بن صالح العبيد، فيما مثّل الجمعية في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بن أحمد عُمير.

وقال د. "العبيد": نسعد بهذه الشراكة مع جمعية روماتيزم؛ لكوننا مساهمين في تقديم خدمات صحية وتأهيلية لمرضى خشونة الركبة والروماتيزم، وهذا العقد يأتي في إطار الشراكة المجتمعية التي توليها الشركة الوطنية للرعاية الطبية متمثلة في مستشفى رعاية الوطني اهتماماً كبيراً.

وأضاف: نفخر بالتوقيع مع جمعية خيرية متميزة بخدماتها الإنسانية التي تسهم في تقديم العلاج لمرضى الروماتيزم وخشونة الركبة، ونسعى دائما إلى أن تكون الشركة سباقة من خلال التفاعل مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الغير ربحية في كل ما يخدم المجتمع."

من ناحيته، قال د. "عُمير": سعداء بالتوقيع مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية "مستشفى رعاية الوطني" لتعزيز الشراكة المجتمعية بين الجمعية والقطاع الصحي؛ سعياً لتخفيف قوائم انتظار المرضى، وتسريع إجراء العمليات الجراحية لمرضى خشونة الركبة ومرضى الروماتيزم، وتحقيق الأهداف المشتركة بما يسهم في تسهيل الخدمات الطبية لهم.

وأضاف: نشكر الشركة الوطنية للرعاية الطبية والقائمين عليها على ما تقدمه من خدمات، وهي أحد الصروح الطبية الرائدة في مجال تقديم الخدمات الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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