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الأمم المتحدة تحذر من أزمة كبرى تحدق بأفغانستان

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الأمم المتحدة تحذر من أزمة كبرى تحدق بأفغانستان الأمم المتحدة تحذر من أزمة كبرى تحدق بأفغانستان
"المفوضية" تتوقع فرار نصف مليون مواطن من البلاد

الأمم المتحدة تحذر من أزمة كبرى تحدق بأفغانستان

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم (الاثنين)، من أن أزمة كبرى في بدايتها تحدق بأفغانستان وسكانها، البالغ عددهم 39 مليون نسمة، بينما من المتوقع أن تتوقف عمليات الإجلاء من كابول خلال اليومين المقبلين.

ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إلى إبقاء الحدود مفتوحة، وإلى مساهمة المزيد من الدول في تلك المسؤولية الإنسانية، مع إيران وباكستان اللتين تستضيفان بالفعل نحو 2.2 مليون لاجئ أفغاني، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتوقعت "المفوضية" أن يفر ما يصل إلى 500 ألف أفغاني بحلول نهاية العام من بلادهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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