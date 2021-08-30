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أمانة جدة تواصل تطبيق حملة "صور.. وأرسل"

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أمانة جدة تواصل تطبيق حملة "صور.. وأرسل" أمانة جدة تواصل تطبيق حملة "صور.. وأرسل"
لتمكين المجتمع من تحسين المشهد الحضري

أمانة جدة تواصل تطبيق حملة

واصلت أمانة محافظة جدة جهودها ضمن حملة "صور.. وأرسل"؛ لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وأسفرت الحملة، منذ انطلاقها، عن معالجة 5.006 أمتار مربعة من حفر وتشققات الشوارع، بالإضافة إلى صيانة 785 فانوساً، وعمود إنارة، كما استهدفت معالجة الأرصفة المتهالكة في عدد من الطرق والشوارع، حيث جرى إصلاح 17.312 متراً مربعاً من الإنترلوك وبلاط الأرصفة.

وذكرت الأمانة أن الحملة تسعى إلى توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري الحضري في محافظة جدة، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوهات البصرية، التي تشمل عدة تصنيفات منها، النظافة العامة، وحواجز الحفريات، وحفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والأرصفة المتهالكة، وذلك بتصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق "بلدي".

جدير بالإشارة أن خدمة بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق" بلدي"، تشمل جميع مدن المملكة، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط: https://balady.gov.sa/ من مختلف الأجهزة الذكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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