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«بلقيس» ترد على منتقدي رقصها مع محمد رمضان: «شخص لطيف وجنتلمان»

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«بلقيس» ترد على منتقدي رقصها مع محمد رمضان: «شخص لطيف وجنتلمان» «بلقيس» ترد على منتقدي رقصها مع محمد رمضان: «شخص لطيف وجنتلمان»

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حرصت المطربة بلقيس فتحي، الرد على الانتقادات، التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، بسبب تداول مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهى ترقص مع الفنان محمد رمضان على أغنيته «ثابت».

وقالت «بقليس» في لقائها مع برنامج ET بالعربي، الإثنين، إن «رقصت، وكنا في مكان عام، ومحمد رمضان شخص لطيف، حضر وأذاعوا أغنيته ثابت».

وأضافت: «أنا شخصية مرحة، وفي يوم عرسي أعتقد رقصت رقص التاريخ كله، وقبل وبعد عرسي، أنا شخص يحب الرقص كثيراً والمرح مع العالم، وطاقته إيجابية كثيراً».

وتابعت: «شاهدت محمد رمضان، وهو شخص لطيف وجنتلمان، وكان موجوداً في المكان الذي أكنت سهرانة فيه بالساحل الشمالي في ، وكنا نتفاعل مع أغنيته ورقصنا وانبسطنا».

المصرى اليوم

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