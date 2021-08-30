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التعليم : مراجعة مناهج رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية قبل بدء العام الدراسي الجديد

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التعليم : مراجعة مناهج رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية قبل بدء العام الدراسي الجديد التعليم : مراجعة مناهج رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية قبل بدء العام الدراسي الجديد

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار خطة الدولة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة والحد من انتشار المرض واتخاذ كافة الاحتياطات مع الاستعداد لبداية العام الدراسى الجديد، يجب الاستمرار في تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للوقائية من فيروس كورونا على جميع المنشأت التعليمية.

وتابعت الوزارة في خطاب لها للمديريات التعليمية: يجب اتباع كافة التعليمات والارشادات الوردة بخطة وزارة الصحة والسكان للوقائية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية والدليل الارشادى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كافة اجراءات التعقيم والتنظيف بشكل دورى مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة، مع الإبلاغ الفورى عن أي حالة اشتباه في الإصابة بالفيروس بين أي من العاملين أو الطلاب.

وشددت الوزارة على ضرورة التنسيق التام مع مديرية الصحة في كل محافظة، مع الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة«105»، لجميع الاستفسارات عن فيروس كورونا أو طلب الخدمة الطبية العاجلة في حالة ظهور أي أعراض مرضية داخل أي منشأة تعليمية تابعة للمديريات، علما بأن التعليمات والاجراءات الوقائية يتم نشرها وتحديثها بشكل دورى على الموقع الرسمى لوزارة الصحة.

المصرى اليوم

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