التعليم تخاطب المديريات : تعقيم المنشآت التعليمية وتطبيق إجراءات مكافحة كورونا

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أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، كتاباً دورياً رقم 19 لسنة 2021، بشأن مراجعة واعتماد الكتب المطورة لمرحلة رياض الأطفال والحلقة الإبتدائية ينص على أنه بالإشـارة إلى القرار الوزاري رقم (٢٦٣) لسـنة ٢٠١٤ بشـان اللائحة التنظيمية لإعداد الكتب، والمطبوعات الدراسية وفي ضوء تطوير مناهج مرحلة رياض الأطفال والحلقة الإبتدائية.

وحرصا على سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة لمراجعة واعتماد هذه المناهج يتم التنبيه مشددا على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصة واتخاذ الإجراءات الأتية:-

إلغاء ما ورد بالقرار الوزاري رقم (۲۹۳) فیه مرحلة رياض الأطفال، والحلقة الابتدائية (في الصفوف ذات المناهج المطورة).

وتتم كـافـة أعمـال مراجعة واعتمـاد الكتـب المطورة (رياض الأطفال والحلقة الابتدائيـة (في الصـفوف ذات المناهج المطورة)، بما فيها من إجراءات وصــلاحية التداول من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، وتسليم الكتب مباشرة إلى الإدارة المركزية لشؤون التعليم.

ويعمل بهذا الكتاب الدوري، اعتبارا من تاريخه، وعلى جميع الجهات المعنية وكان فيما.