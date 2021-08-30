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عضو «صحة الشيوخ»: «حياة كريمة» أعادت صياغة المشهد الصحي بمصر

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عضو «صحة الشيوخ»: «حياة كريمة» أعادت صياغة المشهد الصحي بمصر عضو «صحة الشيوخ»: «حياة كريمة» أعادت صياغة المشهد الصحي بمصر

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قالت النائبة نيفين جورج الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية، منذذ عام 2019 أعادت صياغة المشهد الطبي والصحي بمصر، موضحة أن قطاع الصحة في شهد طفرة كبيرة في ظل تلك المبادرة التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً في جميع المحافظات لتقديم جميع الخدمات الطبية، ومنها العمليات الجراحية المختلفة، فضلاً عن العمل على تطوير كافة المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي.

وأشادت النائبة في بيان أصدرته، الإثنين، بجهود المبادرة لتطوير وحدات طب الأسرة، حيث عملت على انتشار القوافل الطبية التي تضم خدمات تنظيم الأسرة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الفحص لدعم صحة المرأة، فضلا عن تطوير 1373 مركزا طبيًا، بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة التي يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين.

واستشهدت عضو مجلس الشيوخ، بمحافظة الشرقية، وقالت إنها شهدت رفع لكفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي في 41 قرية من قرى مركز الحسينية و740 عزبة، كما أقيمت بها العديد من المنشآت التعليمية والشبابية، بالإضافة إلى إنشاء 3 نقاط إسعاف و7 وحدات صحية وتطوير20 وحدة صحية أخرى بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليون جنيه.

المصرى اليوم

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