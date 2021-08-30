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وزير التعليم ينفى تطبيق درجات الرأفة على طلاب الثانوية العامة

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وزير التعليم ينفى تطبيق درجات الرأفة على طلاب الثانوية العامة وزير التعليم ينفى تطبيق درجات الرأفة على طلاب الثانوية العامة

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ستتم بالقانون بنفس الضوابط المتعارف عليها منذ سنوات، ويسمح بخوضها لطلاب الثانوية العامة الراسبين في مادة أو لمادتين فقط، بحد أقصى ٥٩٪؜ من الدرجة، مشددا على أن الطالب الراسب في اكثر من مادتين سيعيد السنة في مواد الرسوب فقط.

وشدد شوقى على أن كل ما يتم تداوله عن درجات رأفة هو استنتاجات لا أساس لها وغير صحيح وكذلك أي شئ يتم تداوله عن التظلمات غير صحيح وسوف تعلن الوزارة «فقط» أي ضوابط بشكل رسمي في الوقت المناسب.

المصرى اليوم

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