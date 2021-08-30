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وزير التعليم يوجه رسالة طمأنة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة (تعرف عليها)

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وزير التعليم يوجه رسالة طمأنة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة (تعرف عليها) وزير التعليم يوجه رسالة طمأنة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة (تعرف عليها)

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وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة طمأنة لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة، مؤكدًا توفير أماكن لهم بالجامعات.

وقال «شوقى» في تصريحات على جروب محبي د.طارق شوقي عبر تطبيق واتساب، الإثنين، إنه «سيتم التعامل مع الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بتنسيق خاص للالتحاق بالجامعات، وسيتم تصنيفهم مرحلة أولى أو ثانية حسب مجموعهم»، مشيرًا إلى أنه «لن تضيع على طلاب الدور الثاني للثانوية العامة فرص الحصول على مقاعد في الجامعة في تنسيق الجامعات».

وأكد أن «امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ستتم بالقانون بنفس الضوابط المتعارف عليها منذ سنوات، ويسمح بخوضها لطلاب الثانوية العامة الراسبين في مادة أو لمادتين فقط، بحد أقصى ٥٩٪؜ من الدرجة»، مشددًا على أن «الطالب الراسب في أكثر من مادتين سيعيد السنة في مواد الرسوب فقط».

المصرى اليوم

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