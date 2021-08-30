الجبلاية تطالب بسفر صلاح و النني إلى الجابون مباشرة

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يؤدي المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، تدريبه الرئيسي عند التاسعة مساء غدا الثلاثاء، استعدادا لمباراتة المهمة والمرتقبة أمام منتخب أنجولا المقرر لها نفس الموعد الأربعاء للمقبل في مستهل مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، مطلع العام المقبل.

ومن المتوقع ان تشهد التدريبات وضع الخطة المناسبة للمباراة، وتكليف بعض اللاعبين مهام خاصة داخل الملعب، تحسبا للجوء المنافس للدفاع، على أن يختار حسام البدري التشكيل الاساسي من اللاعبين للمباراة.

وأغلق الجهاز الفنى ملف انضمام محمد صلاح ومحمد النني إلى معسكر المنتخب استعدادا لمباراة الغد بعد تأكد استحالة تواجدهم في مصر، نظرًا لكون رابطة أندية الدوري الإنجليزي سبق وان أصدرت بيانا، تعلن فيه منع لاعبي الدوري من الدولة الموضوعة على القائمة الحمراء بحسب تصنيف وزارة الصحة البريطانية لـ «انتشار فيروس كورونا»، من الالتحاق بمنتخبات بلادهم وهو ما ينطبق على مصر.

ويجري اتحاد الكرة محاولات مع الجانب الإنجليزى لسفر اللاعبين إلى الجابون لخوض المباراة الثانية المقرر لها 5 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.