ديوكوفيتش يستعد لكتابة تاريخ جديد في أمريكا المفتوحة للتنس

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يستعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا فى التنس، لخوض غمار منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الكبرى للتنس سعيا للتتويج بها واستكمال هيمنته على بطولات الجراند سلام الأربعة هذا العام وليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ عام 1969.

ويستعد اللاعب الاسترالي الأسطوري، رود ليفر، آخر من حقق هذا الإنجاز، لرؤية إذا كان ديوكوفيتش سينجح في غضون أسبوعين في تحقيق اللقب ولأن يصبح ثالث لاعب في تاريخ التنس يفوز بالألقاب الأربعة الكبرى في عام واحد.

ولطالما قال ليفر إن الأرقام القياسية خلقت ليتم تحطيمها وأن أرقامه ليست استثناء، بل على العكس فهو يسعد دائما بأن يتفوق عليه لاعبون آخرون في التنس.

ولم يفز أي لاعب ببطولات استراليا المفتوحة، رولان جاروس، ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة في عام واحد باستثناء ريفر الذي كان ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز، وذلك قبل 52 عاما. وكان أول لاعب يحقق هذا الإنجاز هو دون بودج في عام 1938.

وأقر ليفر بـ"صعوبة الفوز بالألقاب الأربعة الكبرى في عام واحد" لأن الأمر يتطلب مهارة في التفوق على الملاعب المختلفة، حيث أن استراليا والولايات المتحدة تقومان على نوعين من الملاعب الصلبة ورولان جاروس على الملاعب الترابية وويمبلدون على العشب.

كما يتطلب الأمر تجنب السقوط في الإصابات طوال العام وتحليل المنافسين طوال 28 مباراة مقسمة على ثمانية أشهر والاستعداد للمناخ المختلف في كل بطولة على حده.

وأشار ليفر إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل عدم التفكير في ضرورة تحقيقه، وهو الأمر الذي يختلف فيه ديوكوفيتش الذي لا يرى مشكلة في الحديث عن حلمه بتحقيق هذا الهدف، والذي وفقا للأسطورة الأسترالي، قد يضر به أكثر مما قد يفيده.

كما يبحث الصربي عن الانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولات الجراند سلام، بتحقيق اللقب رقم 21 في مسيرته، من أجل إنهاء تقاسمه 20 لقبا مع كل من السويسري روجيه فيدرير والإسباني رافائيل نادال.

وسيواجه ديوكوفيتش في مستهل مشواره بالبطولة مساء الثلاثاء منافسه الشاب الدنماركي هولجر رون صاحب الـ18 عاما، وحال الفوز باللقاء سيتحتم عليه تحقيق ستة انتصارات متتالية من أجل الفوز باللقب وتحقيق ما اسماه ليفر بـ"الفرصة الفريدة".

وكانت الأمريكية سيرينا ويليامز قريبة من تحقيق هذا الإنجاز في 2015 بعد فوزها بأول ثلاثة ألقاب كبرى، قبل أن تسقط في نصف نهائي الولايات المتحدة المفتوحة أمام الإيطالية روبرتا فينشي، في واحدة من كبرى مفاجآت البطولة آنذاك.

وكان ليفر (83 عاما) قد حقق هذا الإنجاز بينما كان عمره 31 عاما، في حين يبلغ عمر ديوكوفيتش الآن 34 عاما وهو أمام فرصة لدخول التاريخ في عالم التنس، خاصة وأن منافسيه فيدرير ونادال يغيبان عن اللعب للإصابة.