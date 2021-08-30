70 مليون عملية تفاعلية تنفذها ccc سنوياً.. وتوظيف أكثر من 1000 سعودي وسعودية خلال الجائحة

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دشّنت سِمَتها التجارية الجديدة للارتقاء بمعايير الخدمات وتجارب العملاء.. أكبر مركز اتصال نسائي بالمنطقة

دشّنت شركة ccc المختصة بمجال تجارب العملاء والتابعة لمجموعة stc سمتها التجارية الجديدة التي تهدف إلى الارتقاء بمعايير قطاع الخدمات وتجارب العملاء في المملكة، وتقديم خدمات أكثر احترافية للمواطنين والمقيمين. حيث إن الشركة تعد أكبر مزود لخدمات تجارب العملاء في المملكة، وذلك بحسب الدراسة التي أجرتها شركة فروست آند سوليفان العالمية للاستشارات للعام 2020م.

ويأتي إطلاق السمة الجديدة لضمان استمرارية ريادة الشركة لهذا القطاع الحيوي ومواصلة نجاحاتها الكبيرة التي حققتها خلال العقد الأول منذ تأسيسها عام 2011م، حيث بلغت العمليات التفاعلية التي تجريها سنوياً أكثر من 70 مليون وبثمان لغات عبر قنوات التواصل المختلفة.

وتعكس السمة التجارية الجديدة للشركة تطلعاتها وخططها التي تهدف للاستثمار والتوسع في الحلول الرقمية التي ستساعد عملائها، بالإضافة إلى أن تكون الشركة الخيار الأول للباحثين عن العمل من الشباب السعودي من خلال مواصلة تقديم برامج تطويرية متقدمة والارتقاء في بيئة العمل لتكون واحدة من أفضل بيئات العمل في المملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ccc المهندس أحمد الغامدي: "نحتفل اليوم بإطلاق السمة الجديد لشركة رائدة في إدارة تجارب العملاء، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، بناءً على المعايير الدولية الجديدة التي وضعتها للقطاع في المنطقة، ووفق إطار تحسين العمليات وتعزيز الكفاءة بشكل استراتيجي، من خلال خدمات رقمية مصممة محليًا تتمحور حول العملاء، إلى جانب القدرة على توفير تحليل بيانات متقدمة لدعم الأعمال الذكية، عبر أحدث حلول التحول الرقمي وبيئات العمل، حيث بذلنا جهودنا لتكون الشركة أكبر مراكز الاتصال في المملكة والمنطقة".

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ccc المهندس منصور الضلعان عزم الشركة مع إطلاق هويتها الجديدة، على تعزيز الريادة في تعريف إدارة تجربة العملاء وصناعة التشغيل الخارجي في المملكة والمنطقة، مع توفير فرص عمل جاذبة، وبيئة عمل نموذجية ومتميزة، وتعزيز خبرات القوى العاملة من خلال التدريب والتطوير، لتوائم السمة الجديدة استراتيجية stc للتحول الرقمي، بما يضمن لعملائها الحصول على نتائج أداء عالية المستوى في كل المشاريع التي تديرها، مع توسعة آفاق الأعمال أثناء التعامل مع ثروة البيانات لقيادة التحليلات والرؤى التجارية.

وأضاف الضلعان: "ccc وظفت أكثر من 1000 سعودي وسعودية خلال جائحة كورونا ليرتفع بذلك عدد موظفي وموظفات الشركة إلى أكثر من 5000 بالإضافة إلى أنها تمتلك اليوم أكبر مركز اتصال نسائي في المنطقة بـ 1800 موظفة وهو ما يشكل 30% من إجمالي عدد منسوبي الشركة".

الجدير بالذكر أن شركة ccc تأسست بموجب شراكة استراتيجية أبرمتها مجموعة stc مع شركة ستارتيك الأمريكية العالمية المختصة في مجال إدارة تجارب العملاء والموجودة في أكثر من 13 دولة حول العالم وبواقع 40000 موظف.