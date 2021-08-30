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الجيش اللبناني يتدخل لنزع فتيل توتر طائفي نجم بسبب خلاف على الوقود

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الجيش اللبناني يتدخل لنزع فتيل توتر طائفي نجم بسبب خلاف على الوقود الجيش اللبناني يتدخل لنزع فتيل توتر طائفي نجم بسبب خلاف على الوقود
إصابة 6 أشخاص في صدامات بين "مغدوشة" و"عنقون"

الجيش اللبناني يتدخل لنزع فتيل توتر طائفي نجم بسبب خلاف على الوقود

أثار نزاع على إمدادات الوقود الشحيحة توترًا طائفيًا بين قريتين متجاورتين إحداهما يقطنها شيعة والأخرى سكانها من المسيحين في جنوب لبنان، اليوم (الاثنين)؛ مما أجبر الجيش على التدخل.

وأوضح مصدر أمنى أن نحو ستة أصيبوا في نزاع بين قرية مغدوشة التي يقطنها مسيحيون وعنقون التي يقطنها الشيعة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن الحادث وقع حين قدم أحد سكان قرية مغدوشة شكوى لدى الشرطة، بعد أن أُصيب خلال خلاف بشأن الوقود الجمعة الماضي، ووصلت الشرطة إلى عنقون لإجراء تحقيق.

وبين المصدر أن قرويين قطعوا طرقًا وأشعلوا النيران في إطارات فيما جرى نشر قوات.

وأدانت حركة أمل الشيعية، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، العنف وأكدت عدم علاقتها بأي شكل من الأشكال بما حدث في مغدوشة، نافية اتهامات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ضلوعها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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