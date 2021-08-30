أخبار عاجلة

مستخدما «عصا خشبية».. تفاصيل سقوط صاحب مركز شهير لعلاج الغضروف وخشونة الركبة -
وزيرة الهجرة تشكر الشيخ محمد بن راشد لتحمل نفقات عودة مواطن مصري للعلاج بوطنه -
3 لاعبات من وادي دجلة في قائمة أفضل 10 في الاسكواش -
فيديو : حوار ساخن بين المومني والناصر بعد احالة 1200 معلم من حملة الدبلوم .. شاهد -
البلبيسي : لم تسجل أي حالة وفاة بسبب لقاح كورونا في الأردن -
"علماء المسلمين" يطالب بتدخل أممي لإنقاذ درعا من وحشية نظام الأسد -
"الركن السويسري" للساعات يطلق حملة تخفيضات كُبرى تصل لـ50% -
الأول خارج القاهرة.. رئيس غرفة صناعات مواد البناء: فتح فرع للغرفة بأسوان -
محافظ الغربية يفتتح مسجد بمركز زفتى عقب تجديده بتكلفة 3 مليون جنيه -
محافظ المنوفية: غلق 41 منشأة طبية للعمل بدون تراخيص ومخالفتهم اللوائح والقوانين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

احذر???? وضع القرآن الكريم والأذان نغمة تليفون أو كول تون يحُط من قدسيته

Print
مواضيع متعلقة
رحيل هادئ لـ الوحش المقدس جان بول بلموندو أيقونة السينما الفرنسية

رحيل هادئ لـ الوحش المقدس جان بول بلموندو أيقونة السينما الفرنسية

عاجل .. اتحاد الكرة يعلن رسميا اختيار كارلوس كيروش مديرًا فنيا لمنتخب مصر

عاجل .. اتحاد الكرة يعلن رسميا اختيار كارلوس كيروش مديرًا فنيا لمنتخب مصر

أمطار ☔ وتحذير عاجل لرواد المصايف ✋ بوادر الخريف تمتد للدلتا والأرصاد تكشف توقعات الطقس

أمطار ☔ وتحذير عاجل لرواد المصايف ✋ بوادر الخريف تمتد للدلتا والأرصاد تكشف توقعات الطقس

عاجل⛔ .. تأييد قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب وأولاده فى قضية الآثار الكبرى ‎

عاجل⛔ .. تأييد قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب وأولاده فى قضية الآثار الكبرى ‎