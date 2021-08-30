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مستخدما «عصا خشبية».. تفاصيل سقوط صاحب مركز شهير لعلاج الغضروف وخشونة الركبة
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 05:15 مساءً
وزيرة الهجرة تشكر الشيخ محمد بن راشد لتحمل نفقات عودة مواطن مصري للعلاج بوطنه
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 05:15 مساءً
3 لاعبات من وادي دجلة في قائمة أفضل 10 في الاسكواش
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 05:15 مساءً
فيديو : حوار ساخن بين المومني والناصر بعد احالة 1200 معلم من حملة الدبلوم .. شاهد
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 05:09 مساءً
البلبيسي : لم تسجل أي حالة وفاة بسبب لقاح كورونا في الأردن
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 05:09 مساءً
"علماء المسلمين" يطالب بتدخل أممي لإنقاذ درعا من وحشية نظام الأسد
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 05:09 مساءً
"الركن السويسري" للساعات يطلق حملة تخفيضات كُبرى تصل لـ50%
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 05:07 مساءً
الأول خارج القاهرة.. رئيس غرفة صناعات مواد البناء: فتح فرع للغرفة بأسوان
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 05:01 مساءً
محافظ الغربية يفتتح مسجد بمركز زفتى عقب تجديده بتكلفة 3 مليون جنيه
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 05:01 مساءً
محافظ المنوفية: غلق 41 منشأة طبية للعمل بدون تراخيص ومخالفتهم اللوائح والقوانين
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 05:01 مساءً
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احذر???? وضع القرآن الكريم والأذان نغمة تليفون أو كول تون يحُط من قدسيته
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 30 أغسطس 2021 02:13 مساءً
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