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تقرر إلغاء استدعاء الأوروجواياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، لمنتخب بلاده، لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.ايه.ميديا»، اليوم، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت الاسبوع الماضي أن أنديتها لن تسمح للاعبيها بأداء مهماتهم الدولية التي تتضمن السفر لدول وضعتها الحكومة البريطانية في القائمة الحمراء، بسبب قيود فيروس كورونا.

وتتواجد أوروجواي في هذه القائمة، ما يعني أن كافاني سيتعين عليه دخول الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة البريطانية لمدة عشرة أيام فور عودته لبريطانيا.

ولكن الاتحاد الأوروجواياني أكد أن كافاني لن يتم استدعاؤه للمباريات أمام بيرو وبوليفيا والإكوادور.

وأعلن أستون فيلا أمس الأحد أنه سيسمح للاعبيه الأرجنتينيين إيميليانو مارتينيز وإيميليانو بوينديا بخوض أول مباراتين في التصفيات في سبتمبر ولكنهما سيغيبان عن مواجهة بوليفيا.