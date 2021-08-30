بنك ناصر الاجتماعي يطلق تمويل «حاضر» لتمويل مشروعات لأصحاب المعاشات

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قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية ومجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير أو تمويلات شخصية لأصحاب المعاشات أو موظفي القطاع العام والخاص بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير على العملاء في أمورهم الحياتية ومساعدتهم في التغلب على الكثير من العقبات بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول على التمويل.

أشار عشماوي، أنه تقرر اطلاق اسم «حاضر» على التمويلات الشخصيه بالبنك «والتي دائما حاضرة وموجودة بقوة لمساعدة العميل عبر فروع البنك المختلفة ويعد التمويلات الشخصية من اهم واكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات حيث يخدم 700الف عميل وهو أكثر أنواع التمويلات استخداما ويكون بضمان المعاش أو المرتب ويتم سداده في مده اقصاها 10سنوات وبعائد مميز موضحا ان شروط منح التمويل ان السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 70 عام عند نهاية مدة القرض ويمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70عام بشرط وجود ضامن بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني والتعهد بتحويل المعاش أو المرتب إلى البنك وفاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها ٣ أشهر.

وأوضح عشماوي أن التمويلات في البنك تتنوع تبعا لنوع التمويل والغرض منه، ومنها تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة وتمويل عمليات الاسكان وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة وتمويل الحضانات وتمويل مستورة للمرأة وتمويل سداد المصروفات المدرسية، تمويل الزواج، تمويل تأثيث شقة، قرض الإسكان، تمويل تحسين الدخل والتمويلات بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية والتي تتميز أنها ذات عائد ثابت وبدوريات صرف متنوعة (شهري – ربع سنوي – سنوي ) حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.