أحمد صالح يكشف كواليس رحيله عن سموحة.. وينفي ما ردده فرج عامر

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كشف النجم أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق، كواليس رحيله عن الجهاز الفني لفريق نادي سموحة برفقة المدير الفني للفريق أحمد سامي.

وقال أحمد صالح في تصريحات إذاعية: «فوجئت بقرار رحيلي عن الفريق، ولم يتم التعامل معي بشكل فيه تقدير لي ولتاريخي، حيث لم يبلغني رئيس النادي أو المدير الفني للفريق، بالقرار وتركوا غيرهم ينوب عنهم في هذا الأمر».

وأوضح أحمد صالح: «ليس لدّى أي مشكلة في الرحيل عن العمل بتدريب سموحة، ولكن كان يجب أن تكون هناك شفافية في التعامل ووضوح، ويبلغني مباشرة المدير الفني بعدم رغبته في بقائي وأنه لديه شخص آخر يرغب في توليه المهمة».

ورداً على ما قاله المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حول أن أحمد صالح لم يكن على توافق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي، رد نجم الزمالك السابق موضحاً: «تم إبلاغي بقرار رحيلي عقب مباراة طلائع الجيش التي فزنا بها بنتيجة 4-2، وقبلها كنت مع أحمد سامي ونتحدث في كل شيء بصورة طبيعية ولم يكن هناك أي خلاف بيننا».

وحول ما إذا كان يتدخل برأى فني في المباريات أو لديه رؤية قد تخالف رؤية المدير الفني، اختتم أحمد صالح: «من الطبيعي أن تكون لي رؤية فنية ورأيي فهذا طبيعة عملي كمدرب في الجهاز الفني، ويجب أن أتشاور مع المدير الفني من أجل مصلحة الفريق، وفي النهاية يكون القرار الأول والأخير للمدير الفني».