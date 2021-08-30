المصري يطلب خوض مبارياته الأفريقية على ملعب القناة

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أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أن فريقه يعاني من أزمات مالية كبرى في الوقت الحالي.

وقال طارق في تصريحات تليفزيونية: «نطلب من وزارة الرياضة واتحاد الكرة، وضع سقف لأسعار الصفقات، في ظل المطالب المالية الباهظة من جانب الأندية».

وأضاف: «الأندية الشعبية تواجه خطر الانقراض، مقابل سيطرة أندية المؤسسات على المشهد، هناك أحد الأندية الصاعدة سيرصد 500 مليون جنيه لحسم صفقات قوية».

وتابع: «نتحرك للتعاقد مع صفقات قوية في الوقت الحالي، من أجل المنافسة بقوة على النسخة المقبلة في كأس الكونفيدرالية، والظهور بشكل مميز في الدوري المصري».

وكشف: «عمر كمال عبدالواحد، هو من طلب الانتقال إلى الزمالك، ولم يوافق على التجديد لنا، ورحل بكل احترام».

وأتم: «نطالب وزارة الرياضة واتحاد الكرة بالموافقة على إقامة مباريات الفريق في كأس الكونفيدرالية على ملعب القناة».