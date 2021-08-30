أشرف صبحي ومحافظ القاهرة في زيارة للنادى الأهلي بصحبة الخطيب

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مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، وبصحبته الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يفتتحون اليوم الاثنين جراج فرع النادي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد به، ليصبح جاهزًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

أقيم الجراج على مساحة كبيرة، ويستوعب 1000سيارة تقريبًا، وهو ما يمثل إضافة حقيقية للعملية الإنشائية التي شهدها فرع النادي خلال الفترة الماضية.

هذا ووجهت إدارة النادي الدعوة إلى قيادات الأهلي ولجانه المختلفة للمشاركة في هذا الافتتاح الذي يبدأ في الخامسة مساء.

يذكر أنه منذ تولى مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب المسئولية بدأ العمل على إنجاز هذا الملف بالتواصل مع الجهات المعنية، التي لاقى منها النادي تعاونًا للانتهاء من هذا المشروع