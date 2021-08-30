أخبار عاجلة

النظام السوري يستهدف أحياء درعا البلد بأكثر من 20 صاروخ أرض-أرض -
"مسلي آل معمر": لا وجود لأي خلاف مع "حمدالله" -
المؤبد لـ8 متهمين في «جلب ومحاولة تهريب كوكايين» عبر ميناء القاهرة الجوي -
رسمياً.. حسام البدري يرفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر -
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية -
«الأعلى للإعلام» يضع شروط وضوابط للإعلان عن المنتجات الصحية (تعرف عليها) -
تنسيق المرحلة الثانية.. «عبدالغفار»: تخلف 2173 طالبًا عن التقدم برغباتهم.. واستنفاذ 6555 آخرين -
وزيرة الهجرة تعلن مشاركة الدكتور وسيم السيسي بالمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» -
عضو في لجنة الأوبئة : التقارير الطبية شرط لأخذ الجرعة المعززة لذوي الأمراض المزمنة -
الملك يعزي الرئيس العراقي بوفاة محمد الحكيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أشرف صبحي ومحافظ القاهرة في زيارة للنادى الأهلي بصحبة الخطيب

Print
أشرف صبحي ومحافظ القاهرة في زيارة للنادى الأهلي بصحبة الخطيب أشرف صبحي ومحافظ القاهرة في زيارة للنادى الأهلي بصحبة الخطيب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، وبصحبته الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يفتتحون اليوم الاثنين جراج فرع النادي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد به، ليصبح جاهزًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

أقيم الجراج على مساحة كبيرة، ويستوعب 1000سيارة تقريبًا، وهو ما يمثل إضافة حقيقية للعملية الإنشائية التي شهدها فرع النادي خلال الفترة الماضية.

هذا ووجهت إدارة النادي الدعوة إلى قيادات الأهلي ولجانه المختلفة للمشاركة في هذا الافتتاح الذي يبدأ في الخامسة مساء.

يذكر أنه منذ تولى مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب المسئولية بدأ العمل على إنجاز هذا الملف بالتواصل مع الجهات المعنية، التي لاقى منها النادي تعاونًا للانتهاء من هذا المشروع

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المؤبد لـ8 متهمين في «جلب ومحاولة تهريب كوكايين» عبر ميناء القاهرة الجوي

المؤبد لـ8 متهمين في «جلب ومحاولة تهريب كوكايين» عبر ميناء القاهرة الجوي

رسمياً.. حسام البدري يرفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر

رسمياً.. حسام البدري يرفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية

«الأعلى للإعلام» يضع شروط وضوابط للإعلان عن المنتجات الصحية (تعرف عليها)

«الأعلى للإعلام» يضع شروط وضوابط للإعلان عن المنتجات الصحية (تعرف عليها)