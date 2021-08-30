بدون دفعة أولى ولا مرابحة ولا رسوم إدارية.. "كيا الجبر" تطلق عروض الصيف

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عبر الشراكات المتميزة مع كبرى الجهات التمويلية في المملكة

مجدداً تؤكد شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة حرصها على إيجاد أفضل الخيارات أمام عملائها الراغبين في تملّك سيارات كيا موتورز الرائعة عبر الشراكات المتميزة مع كبرى الجهات التمويلية في المملكة.

وفي هذا الاتجاه، أطلقت الشركة مؤخراً عروض الصيف بالتعاون مع مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض على نخبة من السيارات موديلات 2021 (سيراتو، K5، سبورتاج، سورينتو وتيلورايد)، حيث يضم العرض الجديد خيارات تمويلية ممتدة لخمسة أعوام مع إمكانية تقسيط الدفعة الأخيرة بنسبة مرابحة صفر وبدون رسوم إدارية، وأيضاً بدون دفعة أولى.

وعن هذه العروض تحدث الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية السيد وائل بغدادي قائلاً: "نحرص على تقديم أفضل الخيارات أمام عملائنا؛ لتحقيق رغبتهم في تملك سيارات كيا موتورز ذات السمعة والمكانة المميزة محلياً وعالمياً بفضل قوة أدائها وروعة تصاميمها؛ لذلك نقوم باتصالات مستمرة مع كبرى الجهات التمويلية في المملكة لتوفير أفضل الخيارات والحلول التمويلية أمام عملائنا، فمن خلال العرض الحالي وفّرنا إمكانية أن يكون القسط الشهري لتملك سيارة مميزة مثل سيراتو ابتداء من 836 ريالاً فقط شهرياً، وعلى نفس المنوال تقدم باقي السيارات في العرض، وبطبيعة الحال ليس الجانب المالي هو ما يميز فقط عروضنا، بل نعمل بشكل موازٍ أيضاً وأكثر أهمية بالنسبة لنا لتقديم أفضل خدمات ما بعد البيع في الصيانة داخل مراكزنا، وتوفير قطع الغيار والعديد من الخدمات الأخرى التي نعدها هي أساس العلاقة الممتدة مع عملائنا.

ورحّب "البغدادي" بكل العملاء والزوار في معارض شركة الجبر التجارية للاطلاع على عروض الصيف، وأيضاً للتعرف أكثر عن قرب على سيارات كيا موتورز التي حققت نجاحات كبيرة بفضل ما تتمتع به من أداء يواكب التطلعات وتصاميم ذات تفاصيل خاصة تنفرد بها سيارات كيا موتورز التي باتت أيقونة عالمية بتصاميمها المميزة.

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