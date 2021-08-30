أخبار عاجلة

النظام السوري يستهدف أحياء درعا البلد بأكثر من 20 صاروخ أرض-أرض -
"مسلي آل معمر": لا وجود لأي خلاف مع "حمدالله" -
المؤبد لـ8 متهمين في «جلب ومحاولة تهريب كوكايين» عبر ميناء القاهرة الجوي -
رسمياً.. حسام البدري يرفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر -
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية -
«الأعلى للإعلام» يضع شروط وضوابط للإعلان عن المنتجات الصحية (تعرف عليها) -
تنسيق المرحلة الثانية.. «عبدالغفار»: تخلف 2173 طالبًا عن التقدم برغباتهم.. واستنفاذ 6555 آخرين -
وزيرة الهجرة تعلن مشاركة الدكتور وسيم السيسي بالمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» -
عضو في لجنة الأوبئة : التقارير الطبية شرط لأخذ الجرعة المعززة لذوي الأمراض المزمنة -
الملك يعزي الرئيس العراقي بوفاة محمد الحكيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يستضيف النسخة لكأس العالم للأهداف العالمية

Print
التفاعل الرياضي والمساهمة المجتمعية يجتمعان

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يستضيف النسخة السعودية لكأس العالم للأهداف العالمية

يستضيف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في شهر سبتمبر القادم النسخة الأولى لبطولة للأهداف العالمية لأول مرة في المملكة والتي تبرز أهمية دور الرياضة في تعزيز المساهمة المجتمعية والاستدامة البيئية.
وتدعو بطولة كأس العالم للأهداف العالمية، والتي تم إطلاقها في 2015، السيدات حول العالم للاستفادة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التابعة للأمم المتحدة لإحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم. وفي كل عام، تقوم الفرق المشاركة بتنظيم فعاليات لدعم إحدى أهداف التنمية المستدامة، قبل أن يتنافسن في بطولة كروية خماسية إقليمية (5 ضد 5).

وقد تم إطلاق النسخة الأولى للبطولة من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في نهاية عام 2020.

وقد قام 28 فريقًا خلال الأشهر الثمانية الماضية بالترويج وتثقيف مجتمعهم حول أحد أهدف التنمية المستدامة. وفي 17 و18 من شهر سبتمبر القادم، ستتنافس الفرق في فعالية مدتها يومين على المستوى الإقليمي ضمن الدور النهائي من بطولة كأس العالم للأهداف العالمية، والذي ستحتضنه آيسلندا في شهر نوفمبر القادم.

هذا ويتضمن ضيوف البطولة التي يستضيفها مركز النخبة الرياضي (Centre Sports Elite) في الدرعية وبرعاية كل من شركة "أديداس" وشركة "نوفو نورديسك" أعضاءً من مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والعديد من الشخصيات المؤثرة، إضافة لأصدقاء وأهالي اللاعبات.

وسيتضمن الحدث العائلي أحداثًا ترفيهية بحضور كل من المتحدثة كيلي ناسيمينتو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأولى الخيرية، والمصممة دانيا المعينة التي أسست علامة الأزياء "أباديا"، و"ماجكين جيلمارتين" المؤسس المشارك لكأس العالم للأهداف العالمية، و"الدي جي" هتون وغيرهم.

وتربط الاتحاد السعودي للرياضة للجميع علاقة وثيقة مع كأس العالم للأهداف العالمية، حيث كان الفريق الأخضر السعودي قد حل في المركز الثاني في عام 2019 ضمن بطولة النهائي التي أقيمت في مدينة نيويورك.

وقد كانت تلك هي المرة الأولى التي يتنافس فيها فريق للسيدات سعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يجسد الخطوات التي خطتها المملكة في تطوير الرياضة النسائية.

ودليلاً لاهتمامه بتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية، أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع العام الماضي مبادرات عدة، وكان أبرزها دوري كرة القدم المجتمعي للسيدات، ومهرجان اللياقة للسيدات الافتراضي، كما تم تشكيل الفريق الأخضر لكرة القدم في فعالية كأس العالم للأهداف العالمية، وعين العديد من السيدات كسفيرات رسميات للاتحاد.

وإن استضافة كأس العالم للأهداف العالمية في السعودية يؤكد التزام الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بتوسيع نسبة المشاركين في الرياضة. بدعم من وزارة الرياضة للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، يعمل لتحقيق أهداف برنامج "جودة الحياة" ضمن رؤية 2030 والتي تهدف إلى رفع نسبة الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة الرياضية مرة أسبوعيًا على الأقل في المملكة إلى 40% بحلول العام 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11407.91 نقاط

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11407.91 نقاط

الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008

الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008

غرفة الرياض: السعودية أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية بالتجارة الإلكترونية

غرفة الرياض: السعودية أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية بالتجارة الإلكترونية

4 دول تدعم الفيفا لإقامة كأس العالم كل عامين

4 دول تدعم الفيفا لإقامة كأس العالم كل عامين