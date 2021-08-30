الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يستضيف النسخة السعودية لكأس العالم للأهداف العالمية

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التفاعل الرياضي والمساهمة المجتمعية يجتمعان

يستضيف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في شهر سبتمبر القادم النسخة الأولى لبطولة كأس العالم للأهداف العالمية لأول مرة في المملكة والتي تبرز أهمية دور الرياضة في تعزيز المساهمة المجتمعية والاستدامة البيئية.

وتدعو بطولة كأس العالم للأهداف العالمية، والتي تم إطلاقها في 2015، السيدات حول العالم للاستفادة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التابعة للأمم المتحدة لإحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم. وفي كل عام، تقوم الفرق المشاركة بتنظيم فعاليات لدعم إحدى أهداف التنمية المستدامة، قبل أن يتنافسن في بطولة كروية خماسية إقليمية (5 ضد 5).

وقد تم إطلاق النسخة الأولى للبطولة من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في نهاية عام 2020.

وقد قام 28 فريقًا خلال الأشهر الثمانية الماضية بالترويج وتثقيف مجتمعهم حول أحد أهدف التنمية المستدامة. وفي 17 و18 من شهر سبتمبر القادم، ستتنافس الفرق في فعالية مدتها يومين على المستوى الإقليمي ضمن الدور النهائي من بطولة كأس العالم للأهداف العالمية، والذي ستحتضنه آيسلندا في شهر نوفمبر القادم.

هذا ويتضمن ضيوف البطولة التي يستضيفها مركز النخبة الرياضي (Centre Sports Elite) في الدرعية وبرعاية كل من شركة "أديداس" وشركة "نوفو نورديسك" أعضاءً من مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والعديد من الشخصيات المؤثرة، إضافة لأصدقاء وأهالي اللاعبات.

وسيتضمن الحدث العائلي أحداثًا ترفيهية بحضور كل من المتحدثة كيلي ناسيمينتو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأولى الخيرية، والمصممة دانيا المعينة التي أسست علامة الأزياء السعودية "أباديا"، و"ماجكين جيلمارتين" المؤسس المشارك لكأس العالم للأهداف العالمية، و"الدي جي" هتون وغيرهم.

وتربط الاتحاد السعودي للرياضة للجميع علاقة وثيقة مع كأس العالم للأهداف العالمية، حيث كان الفريق الأخضر السعودي قد حل في المركز الثاني في عام 2019 ضمن بطولة النهائي التي أقيمت في مدينة نيويورك.

وقد كانت تلك هي المرة الأولى التي يتنافس فيها فريق للسيدات سعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يجسد الخطوات التي خطتها المملكة في تطوير الرياضة النسائية.

ودليلاً لاهتمامه بتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية، أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع العام الماضي مبادرات عدة، وكان أبرزها دوري كرة القدم المجتمعي للسيدات، ومهرجان اللياقة للسيدات الافتراضي، كما تم تشكيل الفريق الأخضر لكرة القدم في فعالية كأس العالم للأهداف العالمية، وعين العديد من السيدات كسفيرات رسميات للاتحاد.

وإن استضافة كأس العالم للأهداف العالمية في السعودية يؤكد التزام الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بتوسيع نسبة المشاركين في الرياضة. بدعم من وزارة الرياضة للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، يعمل لتحقيق أهداف برنامج "جودة الحياة" ضمن رؤية 2030 والتي تهدف إلى رفع نسبة الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة الرياضية مرة أسبوعيًا على الأقل في المملكة إلى 40% بحلول العام 2030.