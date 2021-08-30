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مستشفيات في أمريكا تعانى من نقص الأكسجين .. وتحذيرات من استخدام الاحتياطي

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مستشفيات في أمريكا تعانى من نقص الأكسجين .. وتحذيرات من استخدام الاحتياطي مستشفيات في أمريكا تعانى من نقص الأكسجين .. وتحذيرات من استخدام الاحتياطي

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نقلت CNN، إن العديد من المستشفيات في الولايات الجنوبية للولايات المتحدة تعاني من نقص في الأكسجين بسبب زيادة عدد المرضى المصابين بكورونا، الذين يدخلون المستشفيات.

ونوهت القناة، بأن الحديث يدور بشكل خاص عن بعض المستشفيات، في ولايات فلوريدا وساوث كارولينا وتكساس ولويزيانا، ووفقا لقول بعض موظفي الرعاية الصحية، تخاطر بعض المستشفيات، باستخدام المخزون الاحتياطي من الأكسجين، الذي قد ينفد في المستقبل القريب.

وتجاوزت الإصابات في العالم 216 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

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