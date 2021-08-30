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الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة فرض قيود السفر علي 6 دول بسبب

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الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة فرض قيود السفر علي 6 دول بسبب فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة فرض قيود السفر علي 6 دول بسبب

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يعتزم الاتحاد الأوروبي إعادة فرض قيود على السفر بسبب على مواطني 6 دول غير المطعمين، وتشمل القيود الحجر الصحي واشتراط إجراء اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء «رويترز».

وأوضح أحد الدبلوماسيين، أن الدول التي سيتم إزالتها من قائمة السفر الآمن ستكون الولايات المتحدة، لبنان، وإسرائيل، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وكوسوفو.

ونقلت CNN، إن العديد من المستشفيات في الولايات الجنوبية للولايات المتحدة تعاني من نقص في الأكسجين بسبب زيادة عدد المرضى المصابين بكورونا، الذين يدخلون المستشفيات.

ونوهت القناة، بأن الحديث يدور بشكل خاص عن بعض المستشفيات، في ولايات فلوريدا وساوث كارولينا وتكساس ولويزيانا، ووفقا لقول بعض موظفي الرعاية الصحية، تخاطر بعض المستشفيات، باستخدام المخزون الاحتياطي من الأكسجين، الذي قد ينفد في المستقبل القريب.

المصرى اليوم

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