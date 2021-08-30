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المتحدث باسم «طالبان»: حكم الشريعة ليس محل مساومة

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المتحدث باسم «طالبان»: حكم الشريعة ليس محل مساومة المتحدث باسم «طالبان»: حكم الشريعة ليس محل مساومة

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قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن «حكم الشريعة ليس محل مساومة»، كما تحدث عن سيناريوهات سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان، مؤكدًا، أن «الهدف هو تحقيق الأمن في أفغانستان، وطمأنة الجميع، إعادة البناء ستأتي بعد عقود من الحروب والاضطراب».

ووبسؤاله حول اتهام «الإمارة»، عبر وثيقة أممية، باستهداف أفغان ساعدوا القوات الأجنبية، وأن الأكثر عرضة للخطر هم الذين كانوا يشغلون مناصب مسؤولة في صفوف القوات المسلحة الأفغانية وقوات الشرطة ووحدات الاستخبارات، رد ذبيح الله، خلال حوار أجرته صحيفة «الشرق الأوسط»: «هناك عفو عام أصدرته (الإمارة) بشأن الفئات التي ذكرها التقرير، ومجاهدو الإمارة ملتزمون بتنفيذ أمر قيادتهم، ولكن العفو ليس مطلقاً، ولا يشمل الشبكات العاملة تحت الأرض التي تخزن سلاحاً ومتفجرات، وتعمل بشكل منظم، خصوصاً إذا كانوا من ذوي الخلفية العسكرية والاستخبارية».

أضاف: «نحن مسؤولون عن حماية أمن المدنيين الأبرياء، وتلك مسؤولية لا يمكننا التفريط بها مهما كان الابتزاز السياسي والإعلامي الذي نتعرض له».

جدير بالذكر أن زعيم حركة طالبان الملا هبة الله آخوند زاده، وصل أمس الأحد إلى مدينة قندهار، جنوبي أفغانستان، والتقى القيادات السياسية للحركة، تمهيدًا لتشكيل حكومة أفغانستان(الإمارة الإسلامية).

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