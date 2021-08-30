الصحة العالمية واليونسيف يدعوان لتطعيم المدرسين كأولوية لإبقاء المدارس مفتوحة

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قالت منظمة الصحة العالمية واليونيسف، إنه من الضروري إدراج المدرسين وموظفي المدارس ضمن المجموعات التي تمنح أولوية في التطعيم ضد كورونا لتمكين المدارس من إبقاء أبوابها مفتوحة.

وأوضحت الوكالتين الأمميتين في بيان مشترك، الإثنين، أن إجراءات ضمان بقاء المدارس مفتوحة طوال فترة الوباء «تشمل إعطاء المدرسين وغيرهم من موظفي المدارس لقاح كورونا على اعتبار أنهم جزء من مجموعات سكانية تشكل هدف خطط التطعيم الوطنية، وأشار البيان إلى أنه من الضروري أيضا أن تتواصل العملية التعليمية من داخل المدارس رغم انتشار متحور«دلتا».

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه، إنه من الأهمية بمكان بالنسبة لتعليم الأطفال وصحتهم النفسية ومهاراتهم الاجتماعية أن تساعد المدارس في تزويد الأطفال الأدوات التي تجعلهم أعضاء سعداء ومنتجين في المجتمع، مشيرا إلى أن لوباء كان وراء تعطيل يعد الأكثر كارثية للتعليم في التاريخ.

وذكر البيان أنه يجب على الدول على تطعيم الأطفال البالغة أعمارهم فوق 12 عاما ممن يعانون من مشاكل صحية تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد جراء كورونا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.