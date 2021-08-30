رئيس «مياه القناة»: حملة مكبرة لتطهير بيارات محطات الصرف استعدادًا لفصل الشتاء

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قال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم البدء في تنفيذ خطة الشركة، من خلال حملة مكبرة لتطهير جميع بيارات محطات الصرف الصحي، في محافظات إقليم القناة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، لمواجهة السيول والأمطار، طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث.

وأكد «عصمت» في تصريحات صحفية، الإثنين، جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، مؤكدًا أن شركة محافظات القناة بدأت بالفعل الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق، وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي.

وأضاف أنه تم تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة وزيادة عمرها الافتراضي، وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع، مناشد جموع المواطنين بعدم إلقاء المخلفات في بلاعات الصرف الصحي.

وشدد على جميع رؤساء المناطق وفنيي وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن ذلك يأتي في إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.